Aliou Bah transféré à la prison de Coyah : le MoDeL réagit

Les autorités pénitentiaires ont procédé au transfèrement de plusieurs détenus de la Maison centrale de Conakry vers la prison civile de Coyah.

Parmi les personnes concernées figure Aliou Bah, président du MoDeL. À la suite de ce transfert, le parti a réagi à travers un communiqué.

Selon les autorités pénitentiaires, cette décision s’explique par les travaux de rénovation en cours au sein de la Maison centrale de Conakry.

Le MoDeL a toutefois tenu à rassurer ses militants quant à la situation de son président et de ses codétenus. « Le bureau exécutif tient à rassurer l’ensemble des militants que l’état de santé et le moral du président Aliou Bah et de ses compagnons restent bons et solides. »

Le parti affirme également avoir renforcé son dispositif de suivi afin de garantir le respect des droits des détenus. « Nos équipes juridiques et notre dispositif de suivi sont pleinement mobilisés sur le terrain pour veiller au respect strict de leurs droits, de leur sécurité et de leurs conditions de détention dans ce nouveau lieu », assure le parti.

Dans son communiqué, le MoDeL a enfin appelé ses militants à « rester calmes, sereins et unis. »