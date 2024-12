Face au refus apparent de la junte de céder le pouvoir d’ici au 31 décembre 2024, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) exhorte ses militants à maintenir leur mobilisation afin d’exiger le retour à l’ordre constitutionnel, conformément à l’accord conclu entre le CNRD et la CEDEAO.

Pour obliger les militaires à restituer le pouvoir, les parti dirigé par Cellou Dalein Diallo mise sur les manifestations de rue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il invite donc les Guinéens de France à répondre à l’appel de l’antenne des Forces vives. “Tous les Guinéens et toutes les Guinéennes sans exception, ainsi que tous les citoyens pro-démocratie, sont solennellement conviés à prendre part à la manifestation qu’ils organisent le samedi 28 décembre. Ils demandent également à tous les autres pays, partout où il y a des Guinéens, de choisir leur date et organiser la même manifestation pour montrer que le peuple de Guinée n’est pas satisfait. Que cette manifestation retentisse comme le tonnerre qui s’abattra et mettra fin à la dictature”, a déclaré Bano Sow, l’un des vice-présidents de l’UFDG, lors de l’assemblée de ce samedi 14 décembre.

Pour ce proche de Cellou, personne d’autre en dehors des Guinéens ne peut arrêter les velléités de confiscation du pouvoir par le CNRD. “Ce n’est pas quelqu’un d’autre qui viendra pour nous aider à améliorer notre situation, et il me semble que ce n’est pas un secret la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement”, a-t-il déclaré.

Il faut rappeler que les Forces vives de Guinée, composées des forces politiques et sociales les plus représentatives du pays, exigent la mise en place d’une transition civile dès le 1er janvier 2025, si toutefois le CNRD, à sa tête le général d’armée Mamadi Doumbouya, refuse d’organiser les élections pour le retour à l’ordre constitutionnel.