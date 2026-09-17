Grand corridor de Guinée : plus de 3 milliards de dollars pour renforcer les infrastructures minières

Un consortium chinois piloté par SPIC et Chinalco a été reçu, ce jeudi 17 septembre 2026, par le Premier ministre Bah Oury. Les échanges ont principalement porté sur la présentation du projet du « Grand corridor de Guinée », présenté comme un investissement majeur dans les infrastructures minières et logistiques du pays.

Évalué à plus de 3 milliards de dollars, le projet prévoit notamment la construction d’un port en eau profonde à Cape Verga, relié à Santou par une ligne ferroviaire d’environ 160 kilomètres. « Le projet prévoit la construction d’un port en eau profonde à Cape Verga, relié à Santou par environ 160 km de voie ferrée, avec une capacité portuaire adaptée à des navires de 200.000 tonnes », a indiqué la Primature.

Selon les promoteurs, l’infrastructure pourrait permettre d’évacuer jusqu’à 77 millions de tonnes de bauxite par an, avec des retombées attendues sur les capacités d’exportation, les échanges commerciaux et l’activité économique le long du corridor.