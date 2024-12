Dans un communiqué publié ce vendredi 13 décembre 2024, l’antenne des Forces vives de Guinée basée en France a appelé à une mobilisation ce samedi 14 décembre pour exiger le départ du CNRD du pouvoir en Guinée.

Selon les responsables, cette démarche fait suite à la violation des engagements du général Mamadi Doumbouya, à l’incapacité et à la mauvaise foi de la junte à restaurer l’ordre constitutionnel, entre autres raisons.

Ils invitent la diaspora guinéenne en France et dans toute l’Europe à prendre part à cette manifestation qui se tiendra à 13h, à la place de la République, à Paris.

“Constatant l’illégalité et désormais l’illégitimité du CNRD à diriger le peuple de Guinée, les Forces Vives de Guinée en France appellent à une grande mobilisation de la diaspora guinéenne en France et partout en Europe, pour demander le départ du CNRD du pouvoir. Tous les Guinéens et toutes les Guinéennes, sans exception, ainsi que tous les citoyens pro-démocratie, sont solennellement invités à participer à la manifestation de ce samedi 14 décembre 2024”, peut-on lire dans le communiqué.

Les organisateurs espèrent que cette manifestation retentissera comme un tonnerre qui s’abattra et mettra fin à la “dictature” du CNRD.