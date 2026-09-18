Kassory Fofana évacué à l’étranger à bord d’un vol spécial affrété par Mamadi Doumbouya (avocat)

L’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a été évacué ce vendredi 18 septembre à bord d’un vol spécial affrété par le président Mamadi Doumbouya, pour lui permettre de recevoir des soins médicaux à l’étranger.

L’information a été confirmée par son avocat, Me Dinah Sampil, lors d’une intervention sur Télé 24. « Mon client est très malade et ne peut pas prendre n’importe quel avion. C’est un vol spécial qui a été affrété pour le Premier ministre Kassory Fofana par le président de la République, Mamadi Doumbouya».

L’avocat a également assuré que son client a «des devoirs envers son pays» et qu’il regagnera la Guinée dès que son état de santé le permettra.

Une évacuation autorisée par le parquet spécial de la CRIEF

Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre sous Alpha Condé, fait l’objet de poursuites judiciaires notamment pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 6 avril 2022 et incarcéré à la Maison centrale de Conakry.

Le 2 juillet 2026, la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) l’a déclaré non coupable des faits de détournement de deniers publics portant sur 15 milliards de francs guinéens.

La juridiction l’a toutefois reconnu coupable d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Elle l’a condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’au paiement d’une amende de deux milliards de francs guinéens.

La Cour a également ordonné le versement de trois milliards de francs guinéens à l’État au titre des dommages et intérêts et maintenu la confiscation de ses biens au profit de l’État.

Le 10 septembre, le parquet spécial de la CRIEF avait autorisé Ibrahima Kassory Fofana ainsi que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, à se rendre à l’étranger pour y recevoir des soins médicaux.