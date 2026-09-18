Pluies à Conakry : les ponts de Kobaya et Fossidet sous les eaux, la circulation fortement perturbée

Les fortes pluies qui s’abattent sur la capitale guinéenne depuis la matinée de ce vendredi 18 septembre 2026 provoquent des inondations dans plusieurs quartiers et perturbent fortement la circulation.

Selon le constat effectué par un de nos reporters sur le terrain aux environs de 10 h 05, les ponts reliant Kobaya à Lambanyi ainsi que celui de Fossidet-Kobaya se sont retrouvés sous les eaux, rendant la circulation particulièrement difficile.

La situation affecte notamment l’axe Lambanyi–Kobaya–Foulamadina, où la montée des eaux complique le déplacement des usagers. Certains automobilistes, confrontés à des passages devenus impraticables, ont été contraints de rebrousser chemin.

La poursuite des précipitations pourrait aggraver la situation dans les prochaines heures. Les usagers de ces différents axes sont invités à faire preuve de prudence et, dans la mesure du possible, à privilégier des itinéraires alternatifs.