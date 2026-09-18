Mamadi Doumbouya à Elhadj Alsény : « La construction d’une Guinée nouvelle ne peut être l’affaire d’une seule catégorie de citoyens »

Le président de la Coordination des Foulbhés et Haali Poular, Elhadj Alsény Barry, a été reçu, mercredi 16 septembre, au Palais Mohammed V par le président Mamadi Doumbouya. Les échanges ont porté principalement sur la cohésion sociale, le dialogue entre les différentes composantes de la société et les enjeux liés à la paix en Guinée.

Cette rencontre intervient dans le cadre des consultations engagées autour de la préservation du climat social. Elle avait notamment pour objectif de « préserver la cohésion nationale et consolider le vivre-ensemble entre les différentes composantes de la société guinéenne », selon la Primature.

Au cours de l’audience, Elhadj Alsény Barry a salué les initiatives du chef de l’État en faveur de l’apaisement du climat social. Le président de la Coordination des Foulbhés et Haali Poular a également réaffirmé la disponibilité de son organisation à contribuer aux efforts visant à préserver la concorde nationale et à renforcer les liens entre les citoyens.

La Primature rapporte également que Mamadi Doumbouya a salué « l’engagement des sages et des autorités morales qui œuvrent en faveur de la paix et de la stabilité du pays ».

Le chef de l’État a, à cette occasion, souligné le rôle de personnalités comme Elhadj Alsény Barry dans le dialogue avec les différentes composantes de la société et dans l’accompagnement des politiques publiques.

Au-delà de la cohésion sociale, les discussions ont également porté sur les ambitions de développement du pays, notamment à travers le programme Simandou 2040.

Pour Mamadi Doumbouya, la réussite de cette vision passe nécessairement par une mobilisation collective. « La construction d’une Guinée nouvelle ne peut être l’affaire d’une seule catégorie de citoyens. Elle requiert la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les composantes de la Nation », a-t-il déclaré