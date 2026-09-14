Guinée : interdite depuis 2021, la chicha continue de défier les autorités

Le débat autour de l’interdiction de l’importation, de la distribution et de la commercialisation de la chicha fait actuellement beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette mesure ne date pas d’aujourd’hui. Elle avait déjà été prise en janvier 2021, sous le régime d’Alpha Condé.

À l’époque, un arrêté conjoint avait interdit ces activités sur l’ensemble du territoire national. Une décision qui, dans les faits, n’a toutefois pas empêché la consommation de chicha de se poursuivre.

L’interdiction remonte précisément au 4 janvier 2021, soit huit mois avant la prise du pouvoir par le CNRD.

Le texte, référencé AC002 2021 et signé par les ministres en charge du Commerce, du Budget, de la Sécurité et de la Protection civile, interdisait « l’Importation, la Distribution et la Commercialisation de la CHICHA sur toute l’étendue du territoire national », jusqu’à nouvel ordre.

L’arrêté prévoyait aussi l’identification et la fermeture des lieux où la chicha était consommée, ainsi que des espaces dédiés à sa vente. Les services relevant des différents départements concernés avaient alors été chargés de veiller à l’application de la mesure.

Parmi eux figuraient notamment la Direction générale des douanes et les services de défense et de sécurité, avec une attention particulière accordée aux Services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Les services déconcentrés du ministère du Commerce étaient également concernés.

Sur le terrain, pourtant, la réalité est restée bien différente. Malgré l’interdiction, la consommation de chicha n’a pas disparu en Guinée. Plusieurs années plus tard, le produit continue d’être présent dans de nombreux lieux de loisirs, mais aussi chez des particuliers.

À ce jour, et sauf élément officiel contraire, aucune décision des autorités actuelles annulant cette interdiction n’a été portée à notre connaissance.

En l’état des textes disponibles, il ne s’agit donc pas d’une nouvelle interdiction. La mesure avait été prise en janvier 2021 et demeure, sur le papier, en vigueur.

La véritable question est désormais celle de son application effective. Car si l’interdiction existe depuis plus de cinq ans, la chicha, elle, continue de circuler et d’être consommée en Guinée. De quoi relancer le débat sur l’efficacité et le suivi de l’arrêté AC002 2021.