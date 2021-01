Dans arrêté conjoint signé des Ministres du Commerce, du Budget, de la Sécurité et de la Protection Civile, l’Importation, la Distribution et la Commercialisation de la CHICHA sur toute l’étendue du territoire National sont interdites à compter du 04 Janvier 2021 et ce jusqu’à nouvel ordre.

Le même arrêté invite les services des départements concernés, à procéder à l’identification et à la fermeture de tout local de consommation et espace de vente de la Chicha.

Ce même arrêté précise que la Direction Générale des Douanes, les Services de défense et de Sécurité, particulièrement les Services Spéciaux Chargés de la Lutte contre la Drogue et le Crime Organisé et les Services Déconcentrés du Ministère du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application rigoureuse du présent Arrêté.