« Merci Sénégal » : 59 sélections et un sacre en héritage, Édouard Mendy fait ses adieux aux Lions

Édouard Mendy a décidé de tourner la page. Dimanche 13 septembre, le gardien d’Al-Ahli a annoncé la fin de sa carrière internationale avec le Sénégal, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Un message sobre, accompagné de quelques mots lourds de sens : « Merci Sénégal ».

À 34 ans, le portier quitte les Lions de la Téranga avec un palmarès qui restera dans les annales du football sénégalais : 59 sélections, un sacre à la CAN 2021 au Cameroun, ainsi qu’un titre en 2025 au Maroc, en attendant le verdict du TAS. Il aura également disputé deux Coupes du monde sous le maillot national.

Avec le Sénégal, Mendy aura été l’un des visages de la génération dorée des Lions. Titulaire lors de la conquête de la première Coupe d’Afrique des nations de l’histoire du pays, en 2021, il s’est ensuite installé comme l’un des cadres de la sélection, au fil des grands rendez-vous.

Son parcours en club raconte aussi une ascension construite sans raccourci. Passé par Marseille, Reims, Rennes puis Chelsea, avant de rejoindre Al-Ahli, le gardien a progressivement gravi les échelons jusqu’à s’imposer au plus haut niveau.

Après l’annonce de sa retraite internationale, la Fédération sénégalaise de football (FSF) lui a rendu un hommage appuyé, mettant en avant la trace laissée par le gardien dans l’histoire des Lions. « Il y a des carrières que l’on mesure en sélections, en trophées et en statistiques. Et puis, il y a celles que l’on mesure à la place qu’elles occupent dans la mémoire d’un peuple. »

La FSF a également rappelé l’importance de Mendy dans les grands moments de la sélection : « Édouard Mendy, ton histoire avec les Lions appartient désormais à cette catégorie. Tu as gardé les buts du Sénégal dans les rendez-vous qui comptaient et tu as grandement contribué à faire briller nos premières étoiles sur le maillot des Lions. »

Avant de lui adresser un dernier message : « Merci infiniment, Gaïndé, pour le Sénégal. Et bonne continuation pour la suite de ta magnifique carrière, déjà glorieuse. »

La décision de Mendy n’a, elle, pas pris de court Patrick Vieira. D’après le média sénégalais Taggat, le gardien avait pris les devants en informant personnellement le nouveau sélectionneur de son choix avant de l’annoncer publiquement.

Arrivé à la tête des Lions le 18 août, Vieira va donc devoir rapidement préparer la suite sans l’un des cadres de ces dernières années. Mendy ne devrait notamment pas être de la partie lors des prochaines échéances internationales, parmi lesquelles figurent les éliminatoires de la CAN 2027.

Son départ marque forcément un tournant. Avec un sacre continental, deux participations à la Coupe du monde et 59 sélections, Édouard Mendy laisse derrière lui une aventure internationale intimement liée à l’une des périodes les plus marquantes de l’histoire du football sénégalais.