Guinée : la Côte d’Ivoire et le Rwanda invités d’honneur au défilé du 2 octobre

La Côte d’Ivoire prendra part aux festivités de la Fête de l’indépendance guinéenne, prévues le 2 octobre prochain. À l’occasion de son entretien avec Alassane Ouattara, ce dimanche 13 septembre 2026 à Abidjan, le président Mamadi Doumbouya a officiellement invité la Côte d’Ivoire à participer aux célébrations en qualité de pays à l’honneur, aux côtés du Rwanda.

Le chef de l’État guinéen a notamment salué l’accueil réservé au détachement militaire guinéen ayant participé, le 7 août dernier à Abidjan, au défilé marquant l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

En retour, Mamadi Doumbouya a convié officiellement la Côte d’Ivoire aux festivités nationales guinéennes d’octobre, consacrant ainsi un nouveau geste de rapprochement entre les deux pays.

La participation de l’armée ivoirienne au défilé du 2 octobre devrait ainsi constituer un symbole fort de l’amitié, de la coopération et du rapprochement entre Conakry et Abidjan.