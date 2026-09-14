Guinée : nouvelle procédure pour encadrer les départs à la retraite des fonctionnaires

Le gouvernement guinéen met en place une nouvelle procédure pour gérer les départs à la retraite des fonctionnaires de l’État. Désormais, les admissions à la retraite seront traitées chaque mois, en fonction de la limite d’âge prévue pour chaque corps, cadre ou hiérarchie.

Dans un communiqué publié ce lundi 14 septembre 2026, le ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique annonce l’instauration d’une procédure régulière de gestion des départs à la retraite. Une mesure présentée comme un pas supplémentaire dans la modernisation de la gestion des ressources humaines de l’État, avec l’objectif de mieux anticiper les départs des agents concernés.

Concrètement, tout fonctionnaire qui atteint la limite d’âge fixée par les textes régissant son corps, son cadre ou sa hiérarchie sera admis à faire valoir ses droits à la retraite à la fin du mois correspondant à sa date anniversaire.

« Ainsi, selon la limite d’âge prévue par les textes qui lui sont applicables, notamment 60 ans, 65 ans ou 70 ans selon le cas, le fonctionnaire concerné sera automatiquement pris en compte dans le processus d’admission à la retraite dès l’atteinte de cette limite », précise le ministère.

Avec cette nouvelle organisation, le département entend désormais établir, chaque mois, les arrêtés portant admission à faire valoir les droits à la retraite des fonctionnaires concernés.

Pour le gouvernement, l’enjeu est aussi de mettre fin aux retards dans le traitement des dossiers et de disposer d’une meilleure visibilité sur les effectifs de l’administration publique. « Cette mesure vise à instaurer une gestion plus régulière, prévisible et transparente des départs à la retraite, à fiabiliser les effectifs de l’administration publique et à éviter l’accumulation des dossiers de fonctionnaires ayant déjà atteint la limite d’âge statutaire », souligne le département.

Le ministère invite ainsi les fonctionnaires de l’État à prendre les dispositions nécessaires afin de préparer leur départ à la retraite, en tenant compte de la limite d’âge correspondant à leur situation administrative.

Il assure par ailleurs que cette procédure sera appliquée conformément aux textes en vigueur. « Les services compétents veilleront à la mise en œuvre régulière de cette procédure, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur », rassure le ministère.