Depuis les révélations du chroniqueur de l’émission “Foot express”, Mamady Kaba Dieng, sur la non sélection de Mady Camara, et la sortie du joueur concerné en réplique à ces propos, les réactions se multiplient sur la toile. Spécialistes du foot, amateurs et autres, chacun y va de ses commentaires sur cette actualité.

Dans son déballage, l’ancien défenseur du Sily national a déclaré que Kaba Diawara lui a confié que : «Tant que c’est lui le sélectionneur, Mady ne figurera pas sur sa liste ».

A ces propos, le jeune de Matam a écrit via son compte Instagram une réplique. « Kaba, si tu as fait ton choix de ne pas m’appeler en sélection, j’accepte ta décision, mais je répète, gère ton groupe comme bon te semble, de la bonne manière au lieu de me mettre en conflit avec les gens ».

Réactions des internautes !

Après des propos relayés par plusieurs médias du pays, on a comme l’impression que la toile s’est érigée en tribunal, où les avocats des deux parties confrontent leurs arguments, dans le but de blanchir chacun son client.

Sur ce sujet qui brûle les lèvres, certains analystes sportifs estiment que cette sortie de Mady Camara est « inopportune » et qu’elle confirme les propos attribués à Kaba Diawara, propos selon lesquels, le milieu de terrain n’est pas courtois. En se basant sur la performance actuelle du joueur dans son club, d’autres estiment que sa non sélection dans les rangs de l’équipe nationale est quelque chose “d’extra sportif”. Cette catégorie indique que Mady Camara est victime d’injustice, chose qui l’aurait poussé à faire cette sortie.

Les autres qui ne sont pas forcément des analystes sportifs, ont chacun en ce qui le concerne, tranché entre le joueur et son sélectionneur. Certains donnent raison à Kaba et d’autres soutiennent Mady Camara.