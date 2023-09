Suite aux révélations faites par le chroniqueur de l’émission “Foot express ” Mamady Kaba Dieng sur les raisons de l’absence de Mady Camara en sélection, le principal concerné vient de sortir de son mutisme. Le milieu de terrain guinéen a apporté une réponse aux propos attribués au sélectionneur Kaba Diawara.

Sur son compte Instagram, Mady Camara a déclaré ceci: « SVP, Ne me mettez pas en mal avec les gens surtout nos supporters du Syli national ! Je Suis Guinéen comme tout le monde et j’ai jamais refusé de venir jouer pour mon pays. Sachez que personne n’est parfait sur terre et j’ai toujours eu de bonnes relations avec tous mes coéquipiers et toutes les personnes qui m’ont côtoyé, que ce soit en sélection ou en club. Tous savent quelle personne je suis , j’ai touiours souhaité le meilleur pour tous mes coéquipiers, tant en sélection qu’en club mais dans la vie chaque histoire a une fin. Dieu voit tout le monde arrêtons de mentir aux gens.

je répète encore et pour une énième fois,Kaba, si tu as fait ton choix de ne pas m’appeler en sélection, jaccepte ta décision, mais je répète, gère ton groupe comme bon te semble, de la bonne manière au lieu de me mettre en conflit avec les gens. C’est très petit cette attitude. Si tu ne le sais pas, je m’entends et parle avec bon nombre de mes frères de la sélection ».

Faut-il rappeler que le chroniqueur Mamady Kaba Dieng a rapporté que le sélectionneur Kaba Diawara lui a dit que Mady :«ne court pas dans le jeu. À l’internat qu’il n’est pas sérieux, qu’il sème la pagaille et qu’il est aussi désordonné. Il m’a clairement dit que tant que c’est lui le sélectionneur, Mady ne figurera pas sur sa liste. J’ai insisté pour que mon ami Kaba Diawara revienne sur cette décision, il m’a dit non que c’est lui commande».