C’est une décision prise à l’occasion du conseil des ministres tenu mercredi 13 septembre 2023. Les activités des festivités pour la célébration de la fête d’indépendance du Mali, initialement prévues pour le 22 septembre ont été annulées.

Le Colonel Assimi GOITA motive sa décision par le fait qu’il y a eu de pertes en vies humaines et des blessés civils et militaires qui ont été occasionnés par la série “macabre d’attaques terroristes”. Cela fait suite à l’attentat “sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou”, et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, qui ont eu lieu respectivement les 7, 8 et 12 septembre.

Le Conseil des ministres a condamné avec “la plus grande fermeté” ces agressions “lâches et odieuses” contre le peuple malien et a réitéré la volonté « inébranlable» des autorités de la transition à mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l’intégrité des Populations et de leurs biens.

Assimi Goita a mis l’occasion profit pour saluer la mémoire des martyrs et de présenter ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Il a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l’indépendance de son pays, qui sera célébrée dans la sobriété et dans l’esprit du sursaut national.

A cet égard, il a instruit le gouvernement d’orienter les ressources financières prévues pour lesdites activités à l’assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées.