La Fédération guinéenne et associations des tradipraticiens et herboristes de Guinée sont en colère contre le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Les responsables de cette fédération accusent ce ministère de détournement de plusieurs montants destinés à financer leurs projets.

Ils dénoncent aussi le refus du département dirigé par Oumar Diouhé Bah d’appliquer un protocole d’accord signé, depuis 2011, entre leur structure et le ministère de la Santé.

“Il y a eu un protocole d’accord signé entre le ministère de la Santé et la fédération guinéenne des tradipraticiens dans le cadre de la mise en place de nos activités. Mais depuis lors, la fédération n’a reçu aucune activité conformément à ce protocole d’accord. Si nous montons des projets, certains cadres véreux du ministère de la santé bloquent les projets on n’obtient pas de financements. Même si les financements viennent du gouvernement ou des partenaires, le ministère ne nous donne pas nos droits. C’est ce cri de cœur que nous lançons aujourd’hui”, a dénoncé le porte-parole de la fédération des tradipraticiens en marge d’une conférence ce lundi à Conakry.

“Les tentatives de détournement que nous dénonçons, les différents projets que nous déposons, qui doivent être accompagné par le gouvernement ou par les partenaires, le ministère de la Santé va voir ces partenaires pour prendre de l’argent au nom d’une autre fédération, il organise un petit atelier sans que la fédération ne le sache, pour présenter d’autres médecins traditionnels qui ne sont pas représentatifs sur le terrain et qui ne sont même pas agréés”.

Trois grands projets initiés par cette fédération dorment encore dans les tiroirs du ministère de la Santé, explique le porte-parole, Mamadou Kouta Camara.

Toutes les tentatives de rencontrer les différents ministres qui se sont succédé à la tête de ce département, pour discuter de l’importance de ces projets, sont restés sans succès.

Après sa prise de fonction, l’actuel ministre de la santé a reçu les responsables de cette fédération. A cette occasion, Oumar Diouhé Bah n’a pris aucun engagement regrette la fédération des tradi praticiens.

“Il nous a dit que ce n’est pas à la médecine traditionnelle de faire le contrôle et la formation, c’est un travail qui doit être fait par la médecine moderne. Il devrait nous écouter pour échanger avec nous, savoir ce que nous voulons, parce que notre objectif c’est de soigner les populations guinéennes. Pour nous, de la même manière qu’on organise la médecine moderne, qu’on doit organiser la médecine traditionnelle”.

Pourtant, selon le porte-parole de la fédération, après avoir déposé ces projets au CNT, Dansa Kourouma, le président de cette institution, a promis qu’une ligne budgétaire pour le financement desdits projets sera intégré désormais dans le budget annuel du ministère de la Santé.