L’affaire du marché de Kobayah qui oppose les femmes et les responsables du quartier a pris un autre tournant ce lundi 06 mai 2024. Les femmes victimes du déguerpissement sont sorties battre le pavé pour dénoncer ce qu’elles qualifient de “raison du plus fort”.

En connivence entre les femmes en colère et les jeunes du quartier, la manifestation a démarré tôt ce matin par le barricade de la route bloquant toute la circulation sur le tronçon Kobayah-T6.

Sur place, Hadja M’balou Bangoura responsable des femmes commerçantes du marché, accuse les autorités du quartier de les avoir déguerpi au profil d’un certain Elhadj Boubacar Diallo dit Foulaba.

« Depuis plusieurs mois, la situation est tendue sur le marché de Kobayah. Ils ont commencé à déguerpir depuis 2 jours vers 3 heures du matin avec des loubards qui ont tout gâté. Une seule personne ne peut pas gagner contre tout le monde, si on ne vient pas ici le matin on n’aura rien à manger donc qu’ils nous laisse vendre ici paisiblement.

Le quartier et la mairie géré par Alpha Oumar et ses conseillers sont les responsables de ce conflit, ce sont eux qui ont manigancé tout cela en nous disant que c’est l’ancien président Alpha Condé qui a financé la construction.

C’est après qu’ils aient fini de construire qu’on nous a dit que c’est une seule personne qui a financé qui s’appelle El Hadj Aboubacar Diallo dit Foulaba », a-t-elle expliqué.

Hadja M’balou Bangoura déclare que les pertes subies par les femmes du marché dans cette situation sont inestimables.

« Ils ont cassé nos tables, nos conteneurs qui contenaient de l’argent qu’on a cherché depuis des années et aujourd’hui on se retrouve sans un sous à cause d’un Monsieur qui a l’argent qui réclame la propriété de notre marché alors que cette partie appartient à l’Etat. Il y a plus de 500 conteneurs qui sont cassés ici, je ne peux pas estimer les pertes. Comme nous les femmes n’avons pas d’argent pour soudoyer les autorités, c’est pourquoi ils nous déguerpissent comme ça, sans avertissement ».