Le patronat et le syndicat ont entamé les démarches devant aboutir à la mise en application du protocole d’accord tripartite signé le 15 novembre dernier entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales.

Au cours d’une rencontre ce mercredi 13 décembre 2023, les deux parties ont échangé sur la possibilité de mettre en œuvre le contenu de cet accord dans son volet qui concerne le secteur privé.

Lire aussi : Négociations tripartites : un accord signé entre le gouvernement et le syndicat

Selon le secrétaire général de l’USTG, il a été décidé également de terminer l’élaboration des conventions collectives et de négocier sur les salaires au plus tard le 31 mars 2024.

“Comme vous le savez, le secteur privé emploie beaucoup plus de travailleurs que l’État. Quand vous prenez l’ensemble du secteur privé, nous avons également identifié 26 secteurs pour lesquels nous devons élaborer des conventions collectives. Donc, c’est ce qui a été discuté pour cette première session bipartite Patronat et syndicat guinéen”, a expliqué Abdoulaye Camara.

Les deux se sont séparées aujourd’hui dans l’espoir de se retrouver la semaine prochaine pour désigner les membres de la commission indépendante permanente et de concertation au niveau du secteur privé et mixte. Cette commission de suivi et d’évaluation qui sera bientôt mise en place, et devra accueillir les deux parties.

Elle se penchera aussi sur les conventions collectives par activité et branche, élargie aux grilles de salaire. C’est ce qu’ont indiqué les représentants du syndicat et du patronat à cette rencontre.