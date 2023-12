Le tribunal de première instance de Mafanco a condamné, ce mercredi 13 décembre 2023, un instituteur pour avoir violé 5 de ses écolières de niveau CE1 (3e année). Il écope de 10 ans de prison ferme.

La quarantaine a abusé pendant 2 semaines de neuf écolières dont l’âge varie entre 10 et 13 ans. Pris pour un fou, il déclare n’avoir aucun problème mental. « C’est elles qui me faisaient des avances. Je regrette, c’était plus fort que moi », avait-t-il argumenté à l’audience du 6 décembre 2023.

Le ministère public, représenté par Kanfory Ibrahima Camara, qualifie cet enseignant de “criminel sans pitié”. Ensuite, il souligne que ce monsieur a brisé l’avenir de ces filles car certaines, parmi les victimes, n’iront plus à l’école.

« Ce monsieur repère ses victimes pendant en classe pour abuser d’elles après les cours sans aucun état d’âme, ni aucune pitié. Ce sont des petites filles voir des bébés. Les 4 autres familles qui ont désisté ont eu honte de ce que dirait la société parce que c’est le monde dans lequel nous vivons où c’est les victimes de viol qui sont pointées du doigt. À cause de lui peut-être ces filles n’iront plus à l’école. De tels actes découragent les parents d’élèves de scolariser les filles. C’est pourquoi, je requiers qu’il soit condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour qu’il serve d’exemple aux autres », avait requis le substitut du procureur.

L’accusé et son avocate ont plaidé coupable et imploré le pardon du juge. « Il est conscient que ce qui s’est passé n’est pas normal. Nous demandons pardon et regrettons les actes », a plaidé l’avocate.

Le juge, Mohamed Sangaré, dans son verdict de mercredi 13 novembre 2023, a retenu Mohamed Bangoura dans les liens de culpabilité. Pour avoir violé 5 filles mineures, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle.