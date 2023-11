Après des heures de négociation dans la nuit du mardi 14 à mercredi 15 novembre 2023, le gouvernement guinéen a signé un accord avec le mouvement syndical. Ce protocole d’accord entre dans le cadre d’amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires.

Après plusieurs mois de négociation, les autorités guinéennes et le mouvement syndical ont parvenu à un accord. Il a été signé aux environs de 2 heures du matin ce mercredi.

Les parties ont convenu entre autres :

– une augmentation de la valeur monétaire du point d’indice (VAMPI) à hauteur de 35 %, applicables de façon échelonnée, dont 20 % dès janvier 2024 ;

– 2 mois et demi d’indemnités de départ à la retraite pour cette année ;

– une prime de logement revue à hauteur de 450 mille Gnf par mois ;

– 450 mille Gnf pour le transport ;

– la couverture maladie à hauteur de 80 %, etc.

D’autres mesures d’accompagnement y figurent également. Il s’agit notamment de la mise en circulation des bus pour le transport urbain afin de faciliter la mobilité des travailleurs.

Concernant le secteur privé, le patronat guinéen s’engage à élaborer les conventions collectives des différents secteurs d’activités avant le 31 mars 2024.

Le ministre de la Fonction publique et du Travail Julien Yombouno, indique que malgré la durée des négociations un accord a été trouvé. Il précise que tous les points clés de revendications ont abouti à un accord. « Vous avez par exemple l’un des points les plus importants parce que souvent, on le néglige, mais le volet assurance médicale qui a été acceptée à 80 %, les travailleurs et les personnes à leur charge. Mais aussi et surtout ce qui a longtemps été le point d’achoppement au niveau de l’augmentation (de l’indice salarial des fonctionnaires et pensions des retraités). Donc, on est parvenu à 35 % échelonné pour 15 % et le reste qui va être payé disons la première partie à partir de janvier 2024… Bref, je pense que sur toutes les questions clés, on est parvenus à un accord. Et nous en profitons pour féliciter et remercier le syndicat, le patronat et tous les acteurs qui ont œuvré pour parvenir à cet accord ».

Le mouvement syndical à son tour a estimé que les points de sa plateforme revendicative ont été satisfaits. Par conséquent, il a décidé immédiatement de lever le préavis de grève qu’il avait lancé le 7 novembre dernier. « C’est parce que nous sommes satisfaits par rapport au contenu et du résultat du protocole d’accord. Nous demandons à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée d’œuvrer sur le plan du travail, chacun en ce qui le concerne au niveau des départements, au niveau des privés pourvu qu’il y ait un résultat… Donc, nous demandons le travail effectif au niveau de tous les effectifs”, a déclaré Abdel Kader Aziz, secrétaire général adjoint de la CNTG.

La signature de ce protocole d’accord a eu lieu au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Le gouvernement a été représenté par les ministres du Budget, Dr Lanciné Condé, de la Fonction publique, Julien Yombouno et celui de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé. Le mouvement syndical guinéen a été représenté par les secrétaires généraux des 14 centrales syndicales.

Copie du protocole d’accord