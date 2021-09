On en sait un plus sur les dessous de la rencontre entre le président déchu Alpha Condé et la mission de la Cedeao, composée des ministres des Affaires étrangères Robert Dussey (Togo), Shirley Ayorkor Botchwey (Ghana), Alpha Barry (Burkina) et de Jean Claude Brou, le président de la commission de l’organisation.

Selon nos confrères de JA, Alpha Condé est toujours détenu au QG des forces spéciales, situé non loin du Palais du peuple, siège de l’Assemblée nationale.

Selon la même source, Alpha Condé dispose d’une chambre, d’un salon et d’une salle de bain, mais n’a accès ni à ses téléphones, ni à la radio. La télévision, qu’il a un temps pu regarder, lui a été retirée car, selon ses gardiens, « il s’énerve chaque fois qu’il voit le lieutenant-colonel Doumbouya à l’écran et cela affecte son état de santé», peut-on lire des les colonnes de Jeune Afrique.

A en croire nos confrères, Alpha Condé s’alimente grâce à la nourriture que lui apporte Jérémy, son cuisinier d’origine togolaise.

Au cours de sa rencontre avec la délégation de la CEDEAO le 10 septembre dernier, pour l’ex président guinéen il est hors de question de signer une lettre de démission.

« Je préfère être tué que de signer ma démission », a-t-il fait savoir.