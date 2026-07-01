Détournement de fonds à l’hôpital Jean Paul II : l’ex-DG Soriba Soumah écope de cinq ans de prison ferme

Poursuivi par l’État guinéen pour détournement de deniers publics, corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écritures publiques, enrichissement illicite et complicité, l’ancien directeur général de l’hôpital Jean Paul II, Soriba Soumah, a été condamné, ce mercredi 1er juillet 2026, à cinq ans d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 50 millions de francs guinéens (GNF).

Dans la même décision, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a également condamné son ancien collaborateur, Souleymane Traoré, à deux ans de prison, dont 16 mois avec sursis, ainsi qu’à une amende de 20 millions de francs guinéens.

Sur le plan financier, les deux condamnés ont été reconnus solidairement responsables du remboursement de 8,486 milliards de GNF et de 3,570 milliards 567 mille GNF. En outre, Soriba Soumah devra personnellement restituer la somme de 4,913 milliards 500 mille GNF.

La CRIEF a également condamné les deux prévenus à verser solidairement un milliard de francs guinéens à l’État guinéen au titre des dommages et intérêts.

Par ailleurs, la Cour a ordonné la confiscation définitive de plusieurs biens appartenant à Soriba Soumah, notamment une parcelle située à Kenèndè, dans la préfecture de Dubréka, un véhicule de marque Mazda, ainsi que d’autres avoirs identifiés en son nom.

L’ensemble de ces biens sera désormais placé sous l’administration de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), conformément aux dispositions de la décision rendue par la juridiction.