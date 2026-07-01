Tpi de Dixinn : le verdict est tombé pour Hadya et ses coaccusés

Le Tribunal de première instance de Dixinn a rendu son verdict ce mercredi 1er juillet dans l’affaire de proxénétisme et de trouble à l’ordre public impliquant Mamadou Alpha Baldé, Ahmed Saadat et Hadiatou Bah. Les prévenus étaient poursuivis pour des faits présumés d’« atteinte à l’ordre public et à la dignité des individus », commis par le biais d’un système informatique, à la suite de la diffusion d’une vidéo ayant suscité une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux.

Après en avoir délibéré, le tribunal a renvoyé Hadiatou Bah des fins de la poursuite pour les faits de proxénétisme. Dans le même sens, Mamadou Alpha Baldé et Ahmed Saadat ont également été renvoyés des fins de la poursuite pour les faits de trouble à l’ordre public. Cependant, Hadiatou Bah a été reconnue coupable de diffamation.

En conséquence, elle a été condamnée à six mois d’emprisonnement assortis de sursis ainsi qu’au paiement d’une amende d’un million de francs guinéens.

Le tribunal a également ordonné le paiement d’un franc symbolique à la partie civile.

Dans sa décision, la juridiction a rejeté les demandes visant la production et la diffusion des vidéos sur les canaux des prévenus, dans le but de « laver l’honneur » de la partie civile.

Cette décision met ainsi un terme partiel à une procédure suivie de près et largement relayée sur les réseaux sociaux en Guinée depuis près d’un mois.