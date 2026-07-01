TPI de Dixinn : une domestique condamnée pour vol de 3 000 dollars

Poursuivie pour des faits présumés de vol aggravé remontant à près d’un an, Fatoumata Binta Diallo a été fixée sur son sort ce mercredi 1er juillet par le Tribunal de première instance de Dixinn.

Détenue à la maison centrale de Conakry depuis le 9 novembre 2025, la prévenue a été condamnée à deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti de sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende d’un million de francs guinéens.

Dans cette affaire, Fatoumata Binta Diallo était poursuivie à la suite d’une plainte déposée par son ancienne employeuse, Mariama Bintou Diallo, représentée à l’audience par son époux.

Tout au long des débats, l’accusée a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Lors des plaidoiries, la partie civile a soutenu que le vol d’une somme de 3 000 dollars américains ainsi que de plusieurs bijoux était établi. Elle a demandé la restitution des biens présumés dérobés, dont la valeur est estimée à près de 300 millions de francs guinéens, et a réclamé 200 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts.

Dans ses réquisitions, le ministère public avait demandé au tribunal de déclarer la prévenue coupable et de la condamner à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, tout en soutenant les demandes formulées par la partie civile.

Au terme des débats, le tribunal a reconnu Fatoumata Binta Diallo coupable de vol aggravé et l’a condamnée à deux ans de prison, dont un an avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende d’un million de francs guinéens.

Le président de la formation de jugement, Mohamed Sangaré, a également ordonné le versement de 300 millions de francs guinéens correspondant à la valeur des biens retenus par la juridiction, ainsi que 50 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts au profit de la partie civile.