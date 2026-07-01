Fraude au BAC 2026 : Siguiri, Kankan et Faranah en tête des localités les plus touchées

Lancé le 29 juin 2026 sur l’ensemble du territoire national, le Baccalauréat unique, session 2026, est déjà marqué par plusieurs cas de fraude signalés dans différents centres d’examen. Après les deux premières journées d’épreuves, le ministère de l’Éducation nationale a publié un bilan faisant état de saisies massives de téléphones, de montres connectées, ainsi que de l’exclusion de nombreux candidats et surveillants. Des cas d’utilisation de groupes numériques, notamment sur WhatsApp, ont également été relevés.

Pourtant, en amont des épreuves, le ministre de l’Éducation nationale, Alpha Bacar Barry, avait averti que tout candidat identifié comme membre ou utilisateur de groupes, canaux ou plateformes numériques destinés à diffuser ou obtenir frauduleusement les sujets serait immédiatement sanctionné. Il avait également prévenu que les agents impliqués dans de telles pratiques s’exposaient à une radiation de la fonction publique et à des poursuites judiciaires.

Premiers cas dès la première journée

Malgré ces mises en garde, les infractions ont été constatées dès la première journée dans plusieurs localités du pays.

Dans la préfecture de Siguiri, les autorités ont signalé la saisie de 132 téléphones portables, 4 montres connectées, ainsi que l’exclusion de 5 surveillants.

À Faranah, le ministère fait état de 13 téléphones saisis, 6 candidats éliminés et 3 surveillants exclus, ainsi qu’un candidat interpellé puis remis aux services de sécurité.

À Macenta, deux candidats ont été interpellés, tandis qu’à Maferinyah, cinq candidats ont également été arrêtés.

D’autres cas de détention de téléphones ont été enregistrés, notamment à Boffa (2 candidats éliminés), Kankan (17 candidats éliminés), Kindia (6 candidats éliminés), ainsi qu’à N’Zérékoré (8 candidats éliminés).

Du côté des surveillants, plusieurs sanctions ont également été prononcées, notamment à Conakry, Kankan, Kindia, Faranah et N’Zérékoré, où des dizaines d’agents ont été relevés de leurs fonctions pour manquements aux règles d’examen.

La deuxième journée d’épreuves a confirmé la persistance des irrégularités. À Conakry, les autorités ont signalé 6 candidats éliminés, 5 surveillants sanctionnés — dont une cheffe de centre — ainsi que la saisie de 8 téléphones.

À Kankan, 62 téléphones ont été confisqués, un candidat sanctionné et un surveillant révoqué.

À Siguiri, 344 téléphones ont été saisis et 6 surveillants renvoyés.

Des cas ont également été enregistrés à Kérouané (7 téléphones retrouvés cachés), Mandiana (5 téléphones saisis) et Kouroussa (2 téléphones saisis), où 2 candidats ont été exclus et 2 surveillants remplacés.

Le ministère de l’Éducation nationale indique enfin que plusieurs réseaux de fraude organisés via des groupes numériques ont été détectés au cours des deux premières journées, confirmant l’utilisation persistante de plateformes de communication pour contourner les règles des examens.