Le Réseau des médias sur internet en Guinée (Remigui) était devant la presse, ce mardi 12 septembre 2023, pour dénoncer la suspension pour un mois par la Haute autorité de la communication (HAC) du site d’informations depecheguinee.com et son directeur de publication, Abdoul Latif Diallo.

Le Remigui dont Depecheguinee est membre juge la décision de la HAC ‘‘trop sévère’’. «Nous reconnaissons le rôle de la Haute autorité de la communication (HAC) qui est de réguler les médias, s’assurer que notre travail quotidien respecte la loi et l’éthique. Nous sommes d’accord que lorsqu’elle estime que l’un de nous a failli, qu’il écope d’une sanction. L’idée de la sanction n’est pas contre le journaliste, mais c’est pour l’amener à la protection du métier et pour lui et les autres journalistes qui écopent la sanction. Donc, nous ne sommes pas contre la HAC, mais nous l’avons à plusieurs reprises invitée à jouir de son indépendance pour jouer pleinement son rôle. Qu’elle ne laisse aucun autre acteur y compris le gouvernement, jouer le rôle qui est le sien. Nous ne pouvons pas nous taire lorsque nous estimons que les sanctions infligées ne correspondent pas aux faits qui sont reprochés au journaliste ou au média. Ce qui se passe, si le média se rend coupable d’une faute au courant de ce mois ou un autre, on peut directement interdire le média. C’est-à-dire, on est à un pas de la fermeture d’un média ou de l’interdiction d’un journaliste de pratiquer son métier. C’est pour vous dire combien de fois cette décision est grave », a fustigé Thierno Amadou Camara, le président du REMIGUI.

Le site Depecheguinee est suspendu pour “violation des principes et règles de l’éthique et de la déontologie du métier de journaliste et aussi pour diffamation par voie de presse”. Abdoul Latif Diallo est poursuivi par le Bâtonnier de l’ordre des avocats depuis le mois d’août dernier.

Le Remigui envisage de saisir la Cour suprême à l’effet de faire annuler la décision de la HAC contre Depecheguinée.com et son fondateur.