Une opération de déguerpissement des baraques et encombrants physiques le long de la route Niger dans le grand marché de Madina a tourné en accrochage entre les vendeurs et les forces de sécurité, ce mardi 12 septembre 2023.

Selon les témoignages, les forces de l’ordre venus déguerpir les occupants de la chaussée ont été pourchassés par des jeunes en colère. «Il y a eu une révolte des femmes vendeuses, suite à cela, des loubards venus de loin ont pourchassé les premiers pickups qui étaient là. Je ne sais pas réellement ce qui s’est passé, mais c’est les femmes qui ont brûlé les premiers pneus devant le centre Kaïraba et après les policiers ont pris la fuite», témoigne M. Sylla.

Présente sur les lieux au moment des faits, Aïcha Camara explique que pendant les accrochages, le chauffeur du véhicule de la police a été blessé au niveau de la tête visage par un caillou et un autre agent a été blessé à l’œil. « Nous on n’était juste venu en quête de notre quotidien, mais les forces de sécurité ont débarqué avec des armes à feu et des coupe-coupes pour nous pourchasser. Que Mamady Doumbouya ordonne aux forces de l’ordre de nous laisser en paix, on souffre beaucoup dans la quête du bien-être de nos familles. Nous n’avons rien, ils ont même emporté certaines de nos marchandises», explique cette vendeuse.