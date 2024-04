Pour ses nombreuses initiatives parlementaires en faveur de la démocratie et de l’État de droit en Guinée, le Conseil National de la Transition est devenu dans le processus transitoire en cours, un partenaire de choix pour la communauté internationale.

Sous le leadership de son Président Dr Dansa KOUROUMA, l’organe législatif de la Transition mène une offensive diplomatique parlementaire tous azimuts, pour asseoir la conviction des organisations internationales sur le bien fondé de la politique de refondation de l’État prônée par le Président de la République, le Général de corps d’armée, Mamadi DOUMBOUYA.

Dans cette dynamique, le Président de l’institution parlementaire a été invité ce lundi 29 avril 2024 à prendre part aux travaux de la commission politique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Une invitation qui intervient quelques semaines après la réintégration de la Guinée au Parlement de la CEDEAO.

Dr Dansa KOUROUMA a profité de cette autre tribune, pour vendre les acquis de la Transition guinéenne et réaffirmer l’adhésion de son pays aux idéaux multiculturels et démocratiques promus par la Francophonie. Dans une démarche pédagogique, il a expliqué les différentes étapes franchies par son institution dans le cadre de sa mission législative.

Un processus participatif et inclusif qui a permis à la représentation nationale, de plancher sur un avant-projet de Constitution qui répond aux aspirations profondes des populations guinéennes.

Le Président du CNT a sollicité l’implication et l’accompagnement de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie et de tous les pays frères et amis, dans les processus de Transition en cours en Afrique, afin d’aider ces pays à réussir leurs réformes démocratiques en fonction des préoccupations des populations.

A rappeler que l’APF a pour objectifs, entre autres, la défense de la démocratie et de l’État de droit, le respect des droits de l’Homme, le rayonnement international de la langue française et la diversité culturelle.

Zézé Pierre GUILAVOGUI