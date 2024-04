Le bras de fer opposant le ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation, et les étudiants des institutions publiques semblent s’amplifier d’autant plus ces derniers à travers un communiqué rendu public ce 29 avril 2024, appellent à une série de boycottage des cours dès ce mardi.

En effet, suite au rejet de l’application de l’arrêté N2019/6854/MERS/CAB du 31 Décembre 2019 qui définit la nouvelle réglementation relative à l’attribution des mentions, plusieurs étudiants ont été arrêtés, selon le Collectif national des étudiants des universités et instituts publics de Guinée. C’est pourquoi il décide ce qui suit : “L’arrêt des cours dans toutes les universités et instituts publics de Guinée à partir de ce mardi 30 Avril 2024 sur l’ensemble du territoire national pendant 48 h.”

En outre, si rien n’est fait durant ces deux jours, le collectif compte aller plus loin dans sa démarche. “Tout en respectant les règles qui régissent le bon fonctionnement de la Guinée”, prévient-il.