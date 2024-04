Dans le cadre du projet de l’implication des Médias Numériques dans la Prévention Active des Conflits et Tensions (IMPACT), le tout premier forum sur le désordre informationnel s’est tenu ce lundi 29 avril 2024 réunissant des acteurs clés du paysage médiatique, des experts et des représentants de la société civile guinéenne.

Sous financement de l’Union Européenne et l’Agence française de développement (AFD), ce forum marque une étape importante dans la lutte contre la propagation de fausses informations et la désinformation dans le pays.

Il vise à sensibiliser, éduquer et mobiliser les citoyens sur les défis posés par le désordre informationnel.

Au cours de cette journée riche en échanges et en débats, les participants ont eu l’opportunité d’explorer les différentes dimensions du problème, des causes sous-jacentes aux conséquences tangibles et des panels d’experts ont abordé des sujets tels que la propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux, la manipulation de l’information à des fins politiques et la responsabilité des médias dans la diffusion de contenu vérifié et objectif.

Alpha Diallo président de l’association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) estime que les plateformes numériques ont démocratisé l’accès à l’information, mais elles ont également facilité la diffusion des contenus trompeurs et mensongers.

«Durant deux jours, nous réfléchirons et discuterons sur ces sujets qui touchent à la fois notre vie quotidienne, notre société et notre avenir commun. Le défi auquel nous sommes confrontés est sans précédent. Les conséquences de cette situation sont multiples. Polarisation des opinions, fragilisation de la confiance dans les institutions, méfiance à l’égard des médias. Nous pensons qu’ensemble, nous pouvons identifier des solutions innovantes et viables pour lutter contre la désinformation, promouvoir l’éducation aux médias et à l’information et renforcer les mécanismes de vérification des faits,» a-t-il souligné.

Pour lui, étant un pays engagé dans une transition politique, le potentiel de déstabilisation due au désordre informationnel est décuplé. Son impact pourrait être profond sur notre capacité à discerner la vérité, à prendre des décisions éclairées et à animer et à maintenir une société ouverte, pacifique et bien informée. «C’est maintenant qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. Les théories de complot qui se développent sur l’aboutissement de cette transition et les récentes opérations de malinformation impliquant la diffusion d’images à caractère sexuel qui visent des personnalités publiques, doivent sonner l’alarme et provoquer un sursaut de tous les acteurs de la vie nationale.»

Prenant part à ce forum, le directeur national Adjoint de la communication et des relations avec les médias privés au ministère de la Communication a déclaré que son département tient compte de tout ce qui est lié à ce désordre informationnel qui est une préoccupation majeure : «les termes de référence sont élaborés et je pense que dans les prochains mois, on aura un cabinet qui va aider la Guinée à se doter d’une étape pour le directeur national de la communication. Dans les termes de référence, tout ce qui est lié à la désinformation, à la malinformation, à la manière d’aider le pays à s’en sortir.»

Le Forum sur le Désordre Informationnel en Guinée sera clôturé demain mardi par la remise de prix de fact cheking aux journalistes membres du réseau de lutte contre le désordre informationnel mis en place dans le projet IMPACT.