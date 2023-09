La Haute autorité de la communication (HAC) a pris une décision, ce lundi 11 septembre 2023, portant suspension du site d’informations Depecheguinee.com et Abdoul Latif Diallo qui en est le Directeur de publication pour une période d’un mois.

La HAC évoque une “violation des principes et règles de l’éthique et de la déontologie du métier de journaliste et aussi pour diffamation par voie de presse”. Abdoul Latif Diallo est poursuivi par le Bâtonnier de l’ordre des avocats depuis le mois d’août dernier.

“Vu la plainte numéro 081/ 0AG/ BAT /08 2023 du bâtonnier de l’ordre des avocats en août 2023 contre Abdoul Latif Diallo et du site d’information “depecheguinee.com pour violation des principes de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, diffamation par voie de presse. Considérant que dans l’article : “scandale aux barreaux de Guinée: pratiques douteuses, corruption, faux en écriture mise en lumière par le rapport d’inspection 2022” publié, le 20 août 2023 sur le site www.depecheguinee.com, le journaliste Abdoul Latif, se basant sur “un compte-rendu et proposition” de l’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires a porté des accusations contre les sieurs Djibril Kouyaté, Mohamed Traoré, tous anciens bâtonniers de l’ordre des avocats sans vérifier les informations auprès des personnes concernées.

Considérant qu’aucun recoupement de l’information n’a été effectué par le journaliste, ni avant , ni après affichage de l’article sur ledit site d’information; Considérant que dans cet article incriminé, le genre journalistique utilisé qui est le compte rendu a été altéré par des commentaires aboutissants à un mélange de genre qui n’est pas admis en matière de journalisme dans le traitement de l’information. Considérant que le collège des commissaires de la HAC a écouté les deux parties sur le sujet cité ci-haut, la haute autorité de la communication après avoir délibéré en séance plénière extraordinaire du jeudi 7 septembre 2023 déclare que le journaliste a violé : la loi organique L/2010/02/CNT du juin 2010 portant liberté de la presse, l’éthique et la déontologie du journalisme, le Code de bonne conduite du journaliste guinéen.”

Par conséquent, la HAC ordonne la suspension du site Depecheguinee.com et du journaliste Abdoul Latif Diallo pour une période d’un mois allant du lundi 11 septembre au mercredi 11 octobre 2023. Et ce, conformément aux articles 39 , 40 et 53 de la loi organique L/2010/02 de CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en Guinée.