Réunis en plénière, vendredi 8 décembre 2023, le Conseil national de la transition (CNT) a examiné et adopté un projet de financement additionnel de 80 millions USD entre la Banque mondiale, à travers l’IDA, et la Guinée dans le cadre du Projet de riposte d’urgence et d’appui au programme NAFA.

La commission d’engagement est fixée à 0,5% par an sur le montant du solde non retiré et la durée de remboursement à 50 ans dont 10 années de grâce. La date de clôture du décaissement du crédit est fixée au 30 juin 2026.

Le projet initial du programme d’assistance sociale du gouvernement guinéen a été financé par un don de l’IDA d’un montant de 70 millions USD et avait été mis en vigueur le 5 février 2021.

Ce montant servira à renforcer le système national de protection sociale réactif aux chocs et à accroître l’accès des ménages pauvres et vulnérables à des filets sociaux sensibles aux chocs.

Il s’agira de façon concrète de transferts monétaires d’urgence, à environ 150 mille ménages vulnérables et l’appui à la vision à moyen et long termes de l’ANIES liée à son programme Nafa ainsi que le renforcement des institutions de protection sociale et des systèmes de prestation réactifs aux chocs.

Phase de l’intérieur du pays…

Elle s’articulera successivement autour des 2 premières composantes du projet de façon suivante :

1- Transferts monétaires d’urgence TMU : à l’image de Conakry où le projet a commencé en 2021, cette composante consistera à accompagner environ 900 mille personnes sur une période de 6 mois, à travers des versements mensuels à hauteur de 250.000 GNF par ménage ;

2- Transferts monétaires réguliers (TMR) et mesures d’accompagnement : elle succèdera à la première composante et appuiera la transition de l’intervention d’urgence vers le programme NAFA.

Le projet impactera environ 1 million 50 mille personnes pour une période de 18 mois.