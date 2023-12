En marge d’une plénière tenue, vendredi 8 décembre 2023, le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma, a annoncé que la nouvelle Constitution sera rédigée en 2024.

Alors que le symposium sur le constitutionnalisme et les débats d’orientation constitutionnel ont lieu respectivement en février et mai 2023, les acteurs sociopolitiques guinéens attendent du CNT le projet de nouvelle Constitution. Ce texte majeur permettra de fixer le cap vers le retour à l’ordre constitutionnel du pays.

Pour se faire, Dr Dansa Kourouma encourage les conseillers nationaux de la transition à redoubler d’effort et à se préparer pour la rédaction de ce texte dès l’année prochaine.

« 2024 sera une année déterminante. Nous reprenons le travail avec une vingtaine de textes de Loi dans nos murs. Le travail délicat qui nous attend, c’est la Constitution. Apprêtez-vous, 2024, sera une année extrêmement importante parce qu’elle marquera une phase importante de notre passage à l’hémicycle. Je demande à toutes et à tous de retrousser les manches et d’attacher la ceinture. Nous avons une tâche à accomplir ensemble : celle de doter la Guinée d’une nouvelle Constitution. Je suis sûr que le peuple sera fier de nous par notre capacité à nous mettre au-dessus de toutes les conspirations et à produire un texte qui va refléter les nombreuses attentes de nos concitoyens », a-t-il annoncé.

La rédaction de la nouvelle Constitution est une des étapes du chronogramme du retour à l’ordre constitutionnel.