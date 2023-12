Vendredi 8 décembre 2023, les conseillers nationaux de la transition ont examiné et adopté un accord de financement signé le 13 juillet 2023 entre l’Agence Française de Développement (AFD) et la République de Guinée, dans le cadre du projet de construction de la ligne Haute Tension Manéah-Linsan (HTML). Le montant de financement qui s’élève à 80 millions d’euros sera décaissé jusqu’au 28 juin 2028 pour une durée de remboursement de 20 ans, dont 7 années de grâce.

Selon la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT, l’objectif final visé par le projet est d’améliorer l’accès à l’électricité des populations sur le réseau interconnecté. De façons spécifiques, il s’agit de :

La connexion des régions de l’est du pays, actuellement hors du réseau guinéen, aux centres de production de l’ouest (notamment le complexe Kaleta-Souapiti), à travers la construction de la ligne haute tension Maneah-Linsan ;

L’accroissement de l’accès à l’électricité bas carbone et de qualité aux populations du grand Conakry et des localités rurales de la zone du projet, par un raccordement sécurisé au réseau électrique ;

L’appui au renforcement des capacités des agents du secteur électrique guinéen et à la gouvernance de EDG ;

La mise en œuvre de ce projet se déclinera en deux principales composantes: L’nfrastructure et la maîtrise d’œuvre environnementale, sociale et technique.

A travers cette ligne Manéah-Linsan, la Guinée intégrera le marché régional des échanges électriques (notamment via les projets d’interconnexion Guinée-MaIi et Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée) et acheminera de l’électricité pouvant alimenter environ 174 000 foyers dans les villes du pays, soit 870 000 personnes.

Cette ligne haute tension traversera 81 localités qui ne sont pas encore raccordées au réseau, pour une population estimée à 83 000 personnes. A travers ce financement, les opérations d’électrification consisteront à construire les réseaux Moyenne Tension, Basse Tension, et déployer de l’éclairage public afin de faciliter l’accès des populations riveraines à l’électricité.

“Afin de garantir l’accès de ces localités à l’électricité, l’ensemble du coût du raccordement et de la pose des compteurs de chaque foyer sera pris en charge par le projet. La gratuité de ce raccordement légal ainsi que l’attention portée à électrifier à 100% chaque district considéré, limitera grandement le risque de branchements clandestins et de dégradation de l’infrastructure”, note la commission.

Les localités suivantes seront impactées par le projet :

• 3 localités de la sous-préfecture de Samayah dans le district Dantoumayah ;

13 localités de la sous-préfecture de Sougueta reparties entre les districts de Sougueta centre, Tafory, Sangoyah ;

• 9 localités de la sous-préfecture de Kolenten reparties entre les districts de Gania, Kabeleya, Kirita Walia, Kondoya et Siguiton ;

• 8 localités de la sous-préfecture de Damakanya reparties entre les districts Gberiakhon, Komoya et Samoreyah ;

• 17 localités de la sous-préfecture de Friguiagbé reparties entre les districts de Friguiagbé centre, Garayakhory, Tembaya, Kinyaya et Koliagbé ;

• 21 localités de la sous-préfecture de Mambia reparties entre les districts de Debelé, Friguiady et Kolibaya ;

• 10 localités de la sous-préfecture de Kouriah reparties entre les districts Goleah, Kolakhoure et Bangouya.

Le projet a été adopté par la majorité des conseillers présents contre deux abstentions lors de la plénière organisée à cet effet, ce vendredi.