Affaire Karim Mansaré : un vol présumé suivi d’un décès, 3 ans requis contre les accusés

Initialement renvoyée au 20 mai dernier avant d’être prorogée pour les réquisitions et les plaidoiries, l’audience relative à la mort de Karim Mansaré s’est poursuivie ce lundi 9 juin 2026 devant le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco.

Les quatre prévenus en l’occurrence Boubacar Diallo, maître de garage, ainsi que ses apprentis Alpha Oumar Diallo, Abdourahim Diallo et Aguibou Diallo sont poursuivis pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Ils ont comparu une nouvelle fois à la barre pour entendre les réquisitions du ministère public ainsi que les plaidoiries de la défense.

Dans ses réquisitions, le représentant du parquet a estimé que les débats et les éléments versés au dossier établissent la responsabilité pénale des accusés. Il a ainsi demandé au tribunal de les déclarer coupables des faits reprochés.

Sur le plan des sanctions, le ministère public a sollicité l’application des articles 116 et 117 du Code pénal, réclamant « 3 ans de réclusion criminelle et une amende de 5 millions de francs guinéens pour les 4 prévenus », a requis le procureur, en demandant également que « les frais et dépenses soient mis à la charge des prévenus ».

À la barre, l’avocat de la défense a insisté sur les déclarations successives de ses clients au cours des audiences, mettant en avant les circonstances entourant le décès dans cette affaire. Il a sollicité la clémence du tribunal.

Avant la clôture des débats, les prévenus ont pris la parole une dernière fois pour exprimer leurs regrets.

Alpha Oumar Diallo a déclaré : « Je demande pardon à la cour et à la famille de nous pardonner. Nous regrettons l’acte ».

Boubacar Diallo a pour sa part affirmé : « Nous regrettons l’acte, la justice de nous pardonner et nous demandons pardon à la famille et au Tout-Puissant. »

De leur côté, Abdourahim Diallo et Aguibou Diallo ont également présenté leurs excuses à la famille de la victime ainsi qu’à la juridiction.

Délibéré attendu le 17 juin

Après avoir entendu toutes les parties, le président du tribunal a renvoyé l’affaire au 17 juin 2026 pour le délibéré.

Pour rappel, Karim Mansaré avait été surpris en train de voler une batterie de véhicule dans un garage avant de succomber des suites des coups portés par les garagistes.