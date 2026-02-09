Un mois après l’arrestation de Nènè Oussou Diallo, membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), aucune information officielle n’a été communiquée par les autorités judiciaires. Ce silence prolongé ravive les préoccupations liées aux disparitions de militants et d’opposants politiques en Guinée, alors même que le nouveau gouvernement est attendu sur le terrain du respect des droits humains.

Ce lundi 9 février 2026 marque un mois jour pour jour depuis l’interpellation de Nènè Oussou Diallo, membre du Comité national des femmes de l’UFDG. Selon son parti, l’arrestation s’est déroulée dans des conditions jugées particulièrement préoccupantes.

Dans un communiqué publié le 9 janvier, l’UFDG avait indiqué que sa militante aurait été enlevée à son domicile dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, par des « individus cagoulés et armés ». Ces derniers seraient intervenus de manière brutale avant de l’emmener de force vers une destination inconnue.

Depuis cet événement, aucune enquête judiciaire officiellement annoncée n’a permis d’éclairer l’opinion publique sur le sort de Nènè Oussou Diallo. Les autorités, pour leur part, n’ont toujours pas communiqué sur cette affaire, laissant place à une inquiétude croissante au sein de sa famille, de son parti politique et des organisations de défense des droits humains.

Le cas de Nènè Oussou Diallo s’ajoute à une série de disparitions d’acteurs politiques et de journalistes guinéens, parmi lesquels figurent notamment Foniké Menguè, Billo Bah et Habib Marouane Camara. Autant de dossiers sensibles qui continuent d’alimenter les craintes sur l’état des libertés publiques dans le pays.

Malgré les appels répétés des organisations de défense des droits de l’homme et les annonces récurrentes d’enquêtes, aucune information officielle n’a, à ce stade, été rendue publique.

Pour de nombreux observateurs, le respect des droits humains demeure l’un des chantiers majeurs du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury, appelé à apporter des réponses concrètes à ces préoccupations persistantes.