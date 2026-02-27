La question du retour forcé de ressortissants guinéens depuis l’Allemagne continue d’alimenter la controverse. Dans un communiqué rendu public, le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) affiche sa profonde indignation face aux conditions d’établissement et d’application des accords migratoires conclus entre Conakry et Berlin.

L’organisation de la société civile dénonce une gestion qu’elle juge déconnectée des réalités nationales. Elle estime que les autorités guinéennes se limitent à des déclarations et à des missions politiques sans apporter de garanties claires, publiques et juridiquement encadrées en matière de réintégration économique et sociale des personnes concernées.

Dans son communiqué, le FFSG dresse un tableau sombre du contexte socio-économique national : « Pendant que de déclarations officielles évoquent un prétendu besoin national de main-d’œuvre, la réalité est toute autre. Un chômage massif et structurel des jeunes vivants en Guinée, une précarité économique généralisée, une absence de politiques publiques cohérentes d’insertion, y compris des immigrés de retours volontaires ou pas, une exploitation accélérée et même anarchique des ressources minières sans retombées sociales et économiques proportionnelles sur la vie des populations, des efforts limités d’accompagnement des retours volontaires sollicités par des nombreux Guinéens en détresse dans le Sahel et le Maghreb et les restrictions de libertés avec la répression systématique par les gouvernants de tout droit de crítiques et de contestations pacifiques de leur gestion publique », souligne le communiqué.

Pour le Forum, la problématique migratoire ne peut être dissociée des causes profondes qui poussent des milliers de jeunes à quitter le pays. Il met en garde contre les conséquences humaines et sociales des retours forcés dans un environnement qu’il qualifie d’hostile et peu préparé à l’accueil. « Alors que ce contexte national est un facteur déterminant de départ massif à l’immigration et d’insécurité dans le pays et la sous-région tout retour forcé dans une telle situation, sans mécanisme structuré d’intégration, expose-le retourné à la marginalisation, à la détresse sociale et à une re-migration contrainte aux conséquences dramatiques. La dignité des citoyens ne peut être sacrifiée au nom d’arrangements politico-diplomatiques opaques ».

Au-delà de la dénonciation, le FFSG formule une série de recommandations. Il appelle à une évaluation transparente et inclusive de la situation des migrants de retour, qu’ils soient concernés par des expulsions ou des retours volontaires. L’organisation plaide pour la prise en compte systématique de leurs vulnérabilités, à travers un accompagnement psychosocial et économique adapté.

Elle réclame également l’élaboration d’un programme structuré et financé de réinsertion économique, assorti d’indicateurs mesurables, la publication intégrale des termes de l’accord migratoire, la mise en place d’un mécanisme national indépendant de suivi des retours et l’association formelle de la société civile au processus. Le renforcement de l’accompagnement des retours volontaires en provenance du Sahel et du Maghreb figure aussi parmi les priorités avancées.

Le communiqué conclut sur une mise en garde : « La migration ne doit pas devenir un instrument de gestion politique des fragilités internes. Un Etat responsable protège ses citoyens, où qu’ils soient ».

Le Forum des Forces Sociales de Guinée réaffirme enfin son engagement en faveur d’une politique migratoire fondée sur les droits humains, la transparence et la justice sociale, dans le respect des instruments juridiques en vigueur.