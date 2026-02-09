Ancien journaliste reconverti en acteur politique, Ibrahima Kalil Diallo, président du mouvement Agissons pour la Guinée (APG), a officiellement annoncé son adhésion au Mouvement démocratique libéral (MoDeL), formation dirigée par Aliou Bah. L’annonce a été faite ce lundi 9 février 2026 à Conakry, à l’occasion d’un point de presse. Lors de cette rencontre avec les médias, Ibrahima Kalil Diallo est revenu sur les motivations de son engagement au sein du MoDeL, qu’il présente comme l’aboutissement d’une réflexion mûrie sur son parcours et son avenir politique.

Il a notamment expliqué que la mise en veille de son mouvement, en raison de l’absence d’agrément administratif, l’a conduit à repenser son cadre d’action politique. Profitant de cette sortie médiatique, le nouveau membre du MoDeL a également plaidé pour la libération d’Aliou Bah, président de cette formation politique, actuellement détenu à la Maison centrale de Conakry. Le leader du MoDeL a été condamné pour diffamation à l’encontre du chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, une décision judiciaire que ses soutiens continuent de dénoncer.

Déclaration

Il y a près de deux ans, avec des femmes et des hommes animés par la même volonté de servir, nous avons lancé une dynamique politique appelée APG, une expérience sincère qui, faute d’agrément, a été mise en pause afin de permettre à chacun de poursuivre librement son engagement au service de la Guinée.

Cette situation m’a conduit à une réflexion profonde sur le sens de l’engagement politique. Car on ne s’engage pas pour attendre indéfiniment, on s’engage pour agir, pour proposer, pour participer au débat public et pour apporter, même modestement, des réponses aux défis auxquels notre pays est confronté. Or, les défis de la Guinée sont immenses : démocratie, gouvernance, justice, cohésion sociale, espoir pour la jeunesse. Ils ne peuvent être mis entre parenthèses.

Je tiens à le dire avec clarté : mon engagement politique n’a jamais été dicté par l’opportunisme ou la recherche d’avantages personnels. Il est le fruit d’une conviction profonde et durable.

Je crois que la politique peut et doit être un espace de responsabilité, de pédagogie et de construction collective. Je fais partie de cette jeunesse qui croit que le changement véritable demande du temps, de la patience, de la rigueur et une vision à long terme.

C’est dans cet esprit, et en toute responsabilité, que j’ai pris une décision personnelle que j’annonce aujourd’hui officiellement : j’ai choisi d’intégrer le parti MoDeL.

Ce choix n’est ni un hasard ni une circonstance. Il est le résultat d’une convergence de valeurs, de principes et de vision sur la manière de gouverner et de bâtir un État respectueux des droits, des libertés et de la dignité des citoyens.

Je rejoins le MoDeL parce que je partage pleinement sa doctrine démocratique libérale, parce que je crois à la primauté des libertés, à la force des institutions et à l’État de droit, mais aussi parce que son leader, Aliou Bah, incarne à mes yeux une alternative crédible, cohérente et rassurante pour le peuple de Guinée, raison pour laquelle je plaide pour sa libération afin qu’il puisse continuer à apporter sa contribution au débat public national.

En rejoignant le MoDeL, je viens avec humilité. Je ne viens ni pour imposer une vision, ni pour réclamer une position. Je viens pour apprendre, pour mettre mon expérience et mon énergie au service du parti, et pour contribuer, aux côtés des militants et des responsables, à la construction d’une offre politique sérieuse et crédible pour notre pays. Je salue d’ailleurs la résilience et la responsabilité dont ils ont fait preuve en maintenant le parti debout malgré l’absence de leur leader.

À celles et à ceux qui me font confiance, à celles et à ceux qui croient en un engagement politique apaisé, responsable et tourné vers l’avenir, je lance un appel sincère : rejoignez-nous au sein du MoDeL. Pour moi, le MoDeL est une alternative sérieuse pour aujourd’hui et pour demain, non pas contre les autres, mais pour la Guinée, pour ses institutions et pour son peuple.

Je m’engage pleinement sur ce chemin, avec constance, responsabilité et détermination, convaincu que c’est par la clarté des idées, la fidélité aux valeurs et le respect des citoyens que nous pourrons, ensemble, donner espoir et confiance au peuple de Guinée.