L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a annoncé un nouvel enlèvement au sein de ses rangs. Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo indique que Nènè Oussou Diallo, membre du Comité national des femmes de la formation politique, a été arrêtée dans des circonstances jugées inquiétantes.

Selon Souleymane Souza Konaté, responsable de la communication de l’UFDG, contacté par VisionGuinée, la militante aurait été enlevée par des « individus cagoulés et armés » dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier 2025. Les faits se seraient déroulés à son domicile, où les ravisseurs sont intervenus de manière brutale pour l’emmener de force. « C’est une information avérée. Des militaires cagoulés, à bord de quatre pickups, ont fait irruption à son domicile et l’ont enlevée de force », a-t-il précisé au micro de nos confrères.

Cet enlèvement s’inscrit dans une série de disparitions dénoncées par l’opposition, touchant notamment Foniké Mengué, Billo Bah, Saadou Nimaga, ainsi que le journaliste Habib Marouane Camara, dont les familles et proches restent sans nouvelles à ce jour.