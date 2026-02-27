À l’occasion du lancement d’un atelier d’évaluation institutionnelle des scrutins référendaires et présidentiels, organisé dans les locaux de la Direction générale des élections (DGE), le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a annoncé la publication de la liste des médias et des journalistes autorisés à exercer en Guinée. Cette initiative s’inscrit dans la perspective des élections législatives et communales prévues le 26 mai.

Dans son intervention, le président de la HAC a réaffirmé la volonté de son institution d’assainir l’espace médiatique guinéen afin de mettre fin à la prolifération d’organes de presse ne répondant pas aux normes professionnelles. « Nous avons entrepris d’assainir les médias, parce qu’il s’est créé des médias de manière fantaisiste. Aujourd’hui, vous voyez un employé d’une radio, il est employeur d’un site internet. Il se trouve qu’il est le Directeur, qu’il est le comptable, qu’il est le rédacteur en chef, le secrétaire général de la rédaction. Il est tout, il est seul. Donc nous avons entrepris une opération d’assainissement à ce niveau », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de cette opération, les commissaires de la HAC ont sillonné plusieurs villes de l’intérieur du pays afin d’identifier les médias sur leurs lieux d’implantation. À l’issue de cette phase, l’institution prévoit de publier les résultats avant les prochaines échéances électorales. « Avant les élections législatives et communales, nous allons publier la liste des journalistes détenteurs de la carte et la liste des médias habilités à exercer », a annoncé le président de la HAC, insistant sur l’importance de cette démarche pour la régulation de la couverture médiatique de la campagne. « Cela est important pour nous, parce que l’élection communale se fait à l’intérieur de ces contributions. Donc si nous ne savons pas quels sont les médias qui sont habilités à couvrir la campagne, il y a des risques que les contenus nous échappent », a-t-il expliqué.

Boubacar Yacine Diallo a par ailleurs salué le rôle de la presse lors des précédentes consultations électorales, estimant que son professionnalisme a contribué au climat apaisé observé. « C’est la première fois que nous avons vécu des élections dans la paix. Je pense que la presse a joué un grand rôle et je profite de l’occasion pour lui recommander d’en faire autant et même plus pour les élections législatives et les élections communales, qui sont plus compliquées que les élections présidentielles, que les référendums, parce que désormais il y aura beaucoup d’acteurs dans une circonscription et le débat peut être manqué de rigueur, manqué de responsabilité et cela exposerait les citoyens à des risques », a-t-il indiqué.

Il a enfin assuré que la HAC veillera au respect des règles professionnelles durant la couverture des prochains scrutins. « Donc nous veillerons, soyez rassurés, nous veillerons à ce que la couverture médiatique se fasse telle qu’elle a été lors de la présidentielle avec beaucoup plus de rigueur et de responsabilité », a-t-il conclu.