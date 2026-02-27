Une nouvelle crise secoue la Fédération Guinéenne de Football (FGF). Un enregistrement audio attribué à son président, Sory Doumbouya, a fuité dans la presse et provoqué une vive controverse. Le Kaloum FC, club évoluant en Ligue 2, a adressé un courrier au Comité exécutif de la FGF, demandant une suspension provisoire de Sory Doumbouya.

L’enregistrement, largement diffusé sur les réseaux sociaux, mettrait en scène une conversation entre Sory Doumbouya et un joueur de la RCC Kamsar. Selon le Kaloum FC, le président de la FEGUIFOOT y exprime sa volonté de renforcer le Milo FC afin de lui permettre de remporter le titre de champion de Guinée.

Kaloum FC porte plainte et demande la suspension

Quelques jours après la fuite de cet audio, le Kaloum FC, membre statutaire de la Fédération, a écrit au Comité exécutif de la FGF sous le titre : « Information sur des faits graves d’abus de pouvoir et de violation du Code d’Ethique de la FIFA par Monsieur Sory Doumbouya, Président de la Fédération Guinéenne de Football ».

Dans sa correspondance, le club précise : « Nous sommes en possession d’un enregistrement audio en langue malinké de Monsieur Sory Doumbouya lors d’une conversation téléphonique avec un joueur d’un club du championnat professionnel guinéen ».

Le Kaloum FC affirme que, lors de cet échange, Sory Doumbouya « se présente clairement comme étant le Président de la Fédération Guinéenne de Football et demande au joueur de renoncer à son club actuel au profit du Milo FC, dont il serait le Président Propriétaire », dans le but de « renforcer le Milo FC afin qu’il remporte le titre de Champion de Guinée ».

Le club ajoute que le président de la FGF aurait promis au joueur d’intervenir auprès du sélectionneur de l’équipe nationale pour qu’il soit intégré dans l’équipe nationale, à condition qu’il rejoigne le Milo FC. Le courrier cite en exemple Alhassane Bangoura “Naingolan”, un autre joueur ayant été promu via le Milo FC avant son transfert en Algérie.

Violations présumées et recours

Selon le Kaloum FC, ces faits constitueraient « indéniablement des violations graves des statuts de la FGF et du Code d’Ethique de la FIFA ». S’appuyant sur l’article 46, alinéa 5, des statuts de la Fédération, le club rappelle : « Toute personne élue au Comité Exécutif doit immédiatement démissionner de son poste au sein d’un membre, d’un démembrement ou d’un organe de la FGF ».

Le Kaloum FC demande donc au Comité exécutif « de suspendre provisoirement Monsieur Sory Doumbouya de ses fonctions de Président de la Fédération Guinéenne de Football, afin de permettre aux différents organes juridictionnels de mener leur enquête avec toute l’indépendance et la sérénité nécessaires ».

Enfin, le club annonce son intention de déposer « une plainte auprès de la Commission d’Ethique de la FGF et de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Ethique de la FIFA » pour les violations présumées.