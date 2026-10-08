Congrès électif de la Feguifoot : pourquoi la candidature d’Ousmane Conté a été déclarée irrecevable

À trois semaines du congrès électif de la Fédération guinéenne de Football (Féguifoot), prévu le 27 octobre 2026, la course à la présidence de l’instance dirigeante du football guinéen vient de connaître son premier coup d’arrêt.

Réunie en séance plénière mardi 6 octobre, la Commission électorale a passé en revue les différents dossiers déposés pour le scrutin. À l’issue de cet examen, quatre listes ont été provisoirement déclarées recevables. Elles sont conduites par Mamadou Antonio Souaré, Ibrahima Kalil Kaba, Mamady Doumbouya et Mohamed Cherif Haïdara.

Le dossier porté par Ousmane Conté, lui, a été déclaré provisoirement irrecevable. La Commission électorale a relevé plusieurs irrégularités, portant notamment sur les lettres de soutien, la présentation de la liste et les pièces individuelles des candidats.

Le premier grief concerne les lettres de soutien. La Commission s’appuie sur l’article 36.4 des Statuts de la FEGUIFOOT, qui impose à chaque liste de présenter cinq lettres de soutien émanant de membres de la Fédération.

“Sur les lettres de soutien, l’article 36.4 des Statuts prévoit que chaque liste doit être accompagnée de cinq (5) lettres de soutien émanant des membres de la Fédération guinéenne de football. Or, la liste conduite par Ousmane Conté ne comporte que trois (3) lettres de soutien, au lieu des cinq (5) exigées par les Statuts. Cette insuffisance n’a donc pas permis de satisfaire à l’exigence statutaire précitée.”

La Commission relève ensuite un problème dans la présentation même de la liste. Les fonctions attribuées aux différents candidats n’y sont pas clairement précisées.

“Sur l’indication des fonctions, l’article 29.3 des Statuts prévoit notamment que chaque liste doit indiquer les noms du président et des vice-Présidents. Or, la liste déposée par Ousmane Conté ne précise aucune fonction pour les candidats qui la composent. Il est, par conséquent, impossible d’identifier, à la lecture de la liste elle-même, le candidat proposé à la présidence ainsi que ceux appelés à exercer les différentes fonctions de vice-président.”

Pour la Commission électorale, cette absence de précision ne permet donc pas de vérifier clairement la répartition des responsabilités au sein de la liste.

Troisième difficulté soulevée : les dossiers individuels des candidats. Sur ce point, la Commission rappelle les dispositions prévues par le Code électoral.

“Sur les dossiers individuels des candidats, l’article 11.2 du Code électoral fixe les pièces devant accompagner le dossier de chaque candidat.

L’article 11.3 prévoit, quant à lui, un délai de cinq (5) jours ouvrables pour compléter ou remplacer les pièces non conformes et précise que l’absence d’une pièce au terme de ce délai entraîne le rejet de la liste concernée.”

Pour autant, la décision prise à ce stade ne signifie pas que la candidature d’Ousmane Conté est définitivement écartée de la course.

Le candidat dispose en effet des voies de recours prévues par les textes de la FEGUIFOOT. Les éventuelles démarches devront être engagées dans les délais impartis, notamment à compter de la notification de la décision de la Commission électorale.