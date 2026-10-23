Congrès FEGUIFOOT: plusieurs mandats tranchés avant l’Assemblée générale élective

À six jours de l’Assemblée générale élective de la Fédération guinéenne de football (FGF), prévue le 27 octobre 2026, la Commission électorale a rendu une décision sur plusieurs mandats concurrents. Si certains représentants ont été confirmés, d’autres ont été écartés, tandis que les deux mandats présentés pour Flamme Olympique Guinée ont été rejetés.

La FGF a communiqué ce vendredi la décision de la Commission électorale relative à l’examen, à l’authentification et à la validation des mandats des délégués devant prendre part à l’Assemblée générale élective du 27 octobre prochain.

Dans un document de sept pages, l’organe électoral a examiné plusieurs situations de double représentation et a déterminé les mandats retenus pour l’établissement de la liste des délégués habilités à participer à cette échéance.

Des mandats validés dans plusieurs clubs

Concernant Friguiagbé Football Club, la Commission a retenu le mandat délivré par le président du club, Mamadou Diallo, à Daouda Camara. Celui accordé par Yola Sylla, président du sous-district de football de Friguiagbé, à Alhassane Bissiri Bangoura n’a pas été validé.

À Gangan Football Club de Kindia, le mandat établi par le secrétaire général, Amadou Soumah, au profit de Naby Moussa Fofana a été écarté. La Commission a privilégié celui délivré par le président du club, Banfan Diaby, à la suite de l’examen des pièces présentées.

La même logique a prévalu à Football Club Lagui. Face à deux mandats concurrents, la Commission a retenu celui établi le 18 octobre 2026 au profit d’Ibrahima Sory Sylla, président du club, au détriment de celui daté du 5 octobre et attribué à Faya Kamano.

Pour le Mouvement Libre Kaloum (AS MLK), le mandat délivré le 19 octobre par le président du club, Aboubacar Bangoura, a été validé. Celui daté du 16 octobre, établi au profit de Djibril Mamy Touré, secrétaire général du club, n’a pas été retenu, la Commission estimant qu’il ne permettait pas d’identifier clairement son signataire ni de vérifier son autorité à engager la structure.

Flamme Olympique : les deux mandats rejetés

Le dossier de Flamme Olympique Guinée constitue l’un des points marquants de cette décision. Deux mandats concurrents avaient été présentés : l’un délivré par Ibrahim Camara à Sory Soumah, secrétaire général du club, et l’autre par Sory Nimaga à Alpha Yaya Bangoura.

Après examen, la Commission a relevé des incohérences entre les documents officiels relatifs à la direction du club et les informations publiques concernant la démission annoncée d’Ibrahim Camara en août 2025 ainsi que la reprise du relais par Sory Nimaga.

En l’absence de pièces suffisamment concordantes permettant d’établir avec certitude les pouvoirs des auteurs des mandats, les deux documents ont été rejetés. La représentation de Flamme Olympique Guinée à l’Assemblée générale élective du 27 octobre reste ainsi sans mandat validé dans cette décision.

Aigle Vert de Ziama et Djani AC Féminin : des arbitrages fondés sur la qualité des représentants

Pour Aigle Vert de Ziama, la Commission a examiné un protocole d’accord signé le 10 septembre 2026 portant sur la cession temporaire des droits de gestion, d’administration, de direction et d’exploitation du club.

Elle a toutefois estimé que la signature de cet accord ne suffisait pas à démontrer que le transfert était effectivement entré en vigueur, faute de pièces attestant l’accomplissement des formalités administratives requises.

En conséquence, le mandat délivré par Raphaël Bilivogui à Zézé Camara a été retenu. Celui établi par Morrissara Soumaoro au profit de sa propre représentation n’a pas été validé.

S’agissant de Djani AC Féminin, la Commission a retenu le mandat délivré par Lamine Sylla à Amadou Kaba. Celui établi par Alain Sogno, vice-président chargé du football des jeunes, au profit de Karamo Cissé a été écarté.

La décision s’appuie notamment sur la qualité de président du district de football compétent attribuée à Lamine Sylla et sur les éléments relatifs à la représentation du club.

Une décision pour établir la liste des délégués

À travers cette décision, la Commission électorale entend clarifier les situations de représentation contestées avant l’Assemblée générale élective du 27 octobre 2026.

Les mandats retenus serviront de base à l’établissement de la liste des délégués habilités à participer aux votes, sous réserve des voies de recours prévues.

Pour rappel, le Code électoral de la FGF confère à la Commission électorale un pouvoir de contrôle et d’arbitrage sur la procédure électorale, notamment sur l’établissement de la liste des délégués.

À quelques jours de cette échéance importante pour le football guinéen, la validation des mandats constitue une étape déterminante dans la préparation de l’Assemblée générale élective de la FGF.