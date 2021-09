Dans une interview exclusive qu’il a accordée à Guinee360, Lansana Kouyaté, président du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), parle du coup d’État du dimanche 5 Septembre 2021, des perspectives de la mise en place de la transition et de son retour en Guinée.

Guinée360: Comment réagissez-vous au coup d’État mené en Guinée ? Est-ce que vous êtes surpris de ces événements ?

Lansana Kouyaté : La Guinée vivait une combinaison de difficiles situations pour presque tous les Guinéens. D’abord, les problèmes de la vie quotidienne étaient devenus insupportables. Puis, les mauvaises pratiques de tout ordre surtout administratifs et de gestions ainsi que les abus quotidiens, sans compter la haute corruption étais connu de tous. Ensuite, l’État était léthargique pour ne pas dire totalement absent.

De ce qui précède et de bien d’autres, l’intervention de l’armée était peut-être la seule chose qui restait après la répression des manifestations populaires, manifestations où le FNDC a joué un rôle capital. Mais ce qui paraît nouveau dans cette intervention militaire, c’est sa réussite d’abord et ensuite sa rapidité de succès. A cela il faut exprimer le professionnalisme par lequel l’intervention s’est déroulée. Saluons le Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) pour sa décision de franchir le ribucon et de l’avoir fait avec la perspective de ralliement de toutes les composantes de l’armée.

Mais ils ne doivent pas oublier que le peuple au nom duquel ils ont agi, considère la déclaration du président du CNRD comme un serment qui lui est fait. Les guinéens ont besoin de paix donc d’unité pour une vie de quiétude.

Les militaires ont parlé de la rédaction d’une nouvelle Constitution. Est-ce qu’il ne serait pas mieux d’amender la Constitution du 7 mai 2010 pour pouvoir aller plus vite?

Je crois sincèrement que la Constitution du 7 mai 2010 n’a besoin que de quelques retouches si nécessaire, mais les fondamentaux me paressent bons. Ce n’est pas seulement pour aller vite qu’il faut la garder, c’est aussi et surtout démontrer qu’une Constitution a servi à la prestation de serment pour deux mandats présidentiels. Une telle Constitution (2010), même si elle n’avait pas été par exprès soumise au suffrage du peuple, ne devrait pas être changée au profit d’une autre, alors que l’amélioration seule aurait suffi.

Depuis plusieurs années vous êtes en dehors du pays. Quand est-ce allez-vous rentrer en Guinée ?

J’ai été bien inspiré de rester loin du pays. Ceux qui sont restés étaient quasiment exilés dans leur propre pays. L’histoire révélera un jour des dessous qui surprendront beaucoup de Guinéens. Il est temps de rentrer au pays. Cette fois-ci, il est vraiment temps. C’est inévitable et irréversible avec la volonté de Dieu. La date sera annoncée dans les tous prochains jours.

La junte annonce la formation d’un gouvernement d’union nationale. Est-ce qu’on peut s’attendre à une participation du PEDN, avec peut-être Lansana Kouyaté comme Premier ministre ?

Tout ce qui sera formulé par le CNRD et qui aille dans le sens de la promotion de la démocratie, d’élections totalement transparentes, de vie politique et sociale apaisée sans oublier la sécurité, l’unité nationale et sociale de la Guinée, trouvera le soutien du PEDN, y compris sa participation à un gouvernement qui soit concentré sur la vision de prospérité et d’épanouissement du peuple tout entier.