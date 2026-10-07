Recrutement à la Fonction publique : le gouvernement envisagerait de soumettre les contractuels au concours

L’intégration des enseignants contractuels à la Fonction publique, prévue dans le protocole d’accord signé le 3 janvier 2026 entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation, connaît un nouveau développement.

Selon une source syndicale, les autorités envisageraient désormais de soumettre les enseignants contractuels au concours de recrutement dans la Fonction publique.

« Le gouvernement veut contraindre les enseignants contractuels à passer le concours », a confié une source à Guinée360 ce mercredi 7 octobre 2026.

Cette éventualité soulève des interrogations du côté des syndicats. En effet, le point 7 du protocole d’accord prévoit l’engagement direct à la Fonction publique des enseignants contractuels communaux ayant obtenu la moyenne lors des évaluations en pratique de classe, ainsi que ceux exerçant dans la zone spéciale de Conakry.

Lors de leurs récentes rencontres avec l’intersyndicale de l’éducation, composée de la FSPE, du SLECG et du SNE, les autorités avaient également réaffirmé que les 4 500 enseignants contractuels seraient prioritaires dans le cadre du recrutement annoncé.

De son côté, le Collectif des enseignants contractuels non retenus avait appelé ses membres à ne pas déposer de dossiers pour le concours de recrutement.

Une rencontre réunissant les trois structures syndicales est prévue ce jeudi à partir de 14 heures.

Des décisions pourraient être prises à l’issue de cette réunion, alors que la question de l’intégration des contractuels reste au cœur des échanges entre les syndicats et le gouvernement.