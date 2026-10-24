Recrutement de 6 000 enseignants : combien de contractuels admis ?

Le ministère de la Modernisation de l’administration et de la Fonction publique a rendu publics, ce vendredi 23 octobre 2026, les résultats du concours de recrutement de 6 000 enseignants.

Selon les chiffres communiqués, 4 304 candidats contractuels ont été déclarés admis, toutes disciplines confondues.

Voici la répartition par matière :

Enseignement général : 3 321

Français : 220

Mathématiques : 164

Histoire : 110

Biologie : 93

Anglais : 76

Géographie : 65

Arabe : 65

Physique : 68

Chimie : 42

ECM : 40

Économie : 17

EPS : 13

Philosophie : 10

Le ministre précise toutefois que ces résultats restent provisoires et sont soumis à plusieurs vérifications. L’admission définitive des 6 000 candidats dépendra notamment de l’authentification des diplômes, de l’enrôlement et de la vérification des données biométriques.

La publication de ces résultats intervient dans un contexte marqué par un manque criant d’enseignants dans les établissements publics du pays. Ces derniers s’étaient opposés à l’organisation de tout nouveau concours, quelle qu’en soit la forme, exigeant du gouvernement le respect du protocole d’accord signé le 3 janvier 2026.

Après avoir maintenu cette position, les enseignants ont finalement fait marche arrière à la dernière minute, ouvrant ainsi la voie à la poursuite du processus de recrutement.

Un dossier qui reste sensible, alors que les attentes sont fortes, tant du côté des enseignants que des établissements publics confrontés à des besoins importants en personnel.