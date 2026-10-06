Rentrée scolaire en Guinée : faible affluence des élèves, la FEGUIPAE interpelle les parents

Après trois mois de vacances, les élèves ont repris, ce lundi 5 octobre 2026, le chemin de l’école sur l’ensemble du territoire national. Mais dans plusieurs établissements, la rentrée est loin d’avoir connu l’affluence habituelle.

Dans certaines écoles, des salles de classe sont restées fermées. Ailleurs, les élèves présents se comptaient sur les doigts d’une main.

Un constat également fait par Adama Sow, présidente de la Fédération guinéenne des parents d’élèves, étudiants et amis de l’école (FEGUIPAE). Elle appelle les parents à prendre leurs responsabilités afin de permettre aux enfants de reprendre les cours dans les meilleurs délais.

« L’ouverture est un peu morose dans certains établissements. La participation des enfants était très, très faible. Ce n’est pas partout la même chose. J’ai sillonné quelques écoles, il y avait vraiment du monde, mais dans d’autres écoles encore, l’engouement était très faible », a-t-elle déclaré.

Pour la présidente de la FEGUIPAE, ce retard dans la reprise pourrait avoir des répercussions sur le déroulement de l’année scolaire. Elle invite notamment les parents à ne pas retenir leurs enfants à la maison. « Il faut vraiment en prendre conscience pour libérer les enfants pour qu’ils reprennent le chemin de l’école. Un cours perdu, vraiment, les maîtres ne vont pas reprendre pour eux », a-t-elle insisté.

Adama Sow encourage par ailleurs les parents qui rencontrent des difficultés à équiper leurs enfants à privilégier une reprise progressive plutôt que d’attendre d’avoir tout le nécessaire. « Mon conseil est que les enfants et les parents acceptent de trouver l’habillement pour les enfants qui le demandent et, au fur et à mesure, ils vont compléter le reste », a-t-elle conseillé.

Face à cette situation, la présidente de la FEGUIPAE appelle donc les parents et les élèves à ne pas tarder à reprendre le chemin des salles de classe. « L’appel que j’ai à faire pour les parents d’élèves et aux enfants aussi, c’est de prendre les cours au sérieux et de prendre vraiment le chemin de l’école », a-t-elle conclu.