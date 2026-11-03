Absentéisme scolaire : Alpha Gassime Barry approuve les opérations de l’OPROGEM et interpelle les parents

La lutte contre l’absentéisme scolaire prend de l’ampleur en Guinée. À Conakry comme à Kankan, l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) a intensifié ses patrouilles pour interpeller les élèves retrouvés hors de leurs établissements pendant les heures de cours.

Menées sur instruction du procureur spécial du Tribunal pour enfants, ces opérations ciblent notamment les abords des écoles, les hôtels, les motels, les bars-cafés et certains lieux de loisirs. Elles interviennent dans un contexte marqué par l’absentéisme scolaire, mais aussi par la circulation de vidéos obscènes impliquant des mineurs.

Dans le secteur éducatif, ces interventions ne laissent pas indifférent. Alpha Gassime Barry, secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de l’éducation (FSPE), y voit une initiative qui peut contribuer à endiguer le phénomène, tout en posant une limite claire : le respect des enfants. « Bien que nous soyons fondamentalement opposés à toute forme de violence, nous estimons que cette action est salutaire dans la mesure où certains élèves quittent leur domicile sans se rendre à l’école », explique-t-il.

Le responsable syndical insiste toutefois sur la nécessité de préserver la dignité et l’intégrité des élèves. Pour lui, la lutte contre l’absentéisme ne saurait justifier des actes de violence à l’encontre des enfants. « Nous sommes contre toute forme de violence exercée sur les enfants. Cependant, nous adhérons à toute initiative susceptible de contribuer à l’amélioration de l’école guinéenne. Interpeller un enfant pour l’amener à retourner à l’école et à prendre conscience de ses actes n’a rien de condamnable, à condition que cela se fasse dans le respect de sa dignité et de son intégrité », a-t-il affirmé.

Au-delà des interventions de l’OPROGEM, Alpha Gassime Barry estime que les parents ont également un rôle essentiel à jouer. Il les invite à suivre de plus près la fréquentation scolaire de leurs enfants et à maintenir un contact régulier avec les responsables des établissements.

« Nous interpellons les parents afin qu’ils prennent davantage leurs responsabilités, en sensibilisant leurs enfants, en restant en contact permanent avec les autorités scolaires et en contribuant à remédier à ce problème devenu une véritable gangrène », a-t-il déclaré.

Pour le secrétaire général de la FSPE, la lutte contre l’absentéisme scolaire ne peut se limiter aux interventions des forces de sécurité. Le dialogue avec les élèves et leurs parents reste, à ses yeux, un levier indispensable pour prévenir le phénomène et accompagner les enfants vers une meilleure prise de conscience.

« Le dialogue et le rappel à l’ordre, aussi bien à l’endroit de l’enfant que de ses parents, demeurent essentiels pour nous accompagner dans notre mission éducative », souligne-t-il.

Pour terminer, Alpha Gassime Barry appelle à une mobilisation collective. L’État, les parents, les autorités éducatives et les médias sont, selon lui, appelés à conjuguer leurs efforts pour mieux encadrer les enfants et lutter durablement contre l’abandon scolaire.

« Il est donc grand temps que l’État, la presse, les autorités éducatives et l’ensemble des composantes de la société s’investissent davantage pour bâtir une jeunesse responsable, consciente de ses devoirs et capable de relever les défis de demain », a-t-il conclu.