Le président de la transition, entend lutter contre la corruption et l’impunité. Colonel Mamadi Doumbouya annonce l’audit des comptes publics pour traquer les prédateurs des deniers publics. Interrogé ce mardi 05 octobre 2021, le juriste Alhassane Makanera Kakè salue cette décision. Cet ancien commissaire de la CENI fait des suggestions aux nouvelles autorités pour réussir cette opération.

«Sans audit, aucune réforme ne sera possible en Guinée» a t’il dit

Ce homme de droit encourage donc le colonel Mamady Doumbouya a ne pas reculer. Ce professeur de Finances publiques fait des propositions pour éviter l’échec.

«Si on dit audit en Guinée, c’est un grand problème. Parce qu’en réalité, la gestion budgétaire en Guinée a toujours été accompagnée par la corruption et de la mauvaise gouvernance. Du fait que nous sommes en face de la transition, on va pas s’attaquer à tout. 2021. Quand on aura d’autres autorités après la transition, on peut aller jusqu’au début de l’indépendance», affirme Alhassane Makanera kaké chez nos confrère de FIM FM.

M. Kaké cible quelques établissements publics qui selon lui peuvent servir de cobaye dans cette opération d’audit annoncée par le président de la transition.

«On prend par exemple trois axes. les axes budgétaires, passation des marchés publics et les contrats guinéens qui nécessitent pas assez de temps, pas trop d’efforts ni de techniques».