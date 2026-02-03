Face à la congestion des marchandises, le président Mamadi Doumbouya, par une décision en conseil des ministres du 11 décembre 2025, avait suspendu toutes les surestaries et pénalités au port autonome de Conakry pour une période allant du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026.

Près de deux mois après, le ministère des Transports a annoncé la prorogation de cette mesure jusqu’au 31 mars 2026, touchant aussi bien les produits importés qu’exportés.

Dans un communiqué publié ce lundi 2 février, la direction générale du port informe « l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire et les opérateurs économiques de la prorogation de la levée des surestaries et des pénalités sur les produits importés et exportés au port autonome de Conakry jusqu’au 31 mars 2026 ».

Le ministère des Transports en profite pour rappeler aux parties concernées l’importance du respect strict de cette décision. « À cette occasion, les services compétents sont invités à prendre toutes les dispositions adéquates pour l’exécution immédiate de la présente mesure », précise le communiqué.

Cette prolongation vise à faciliter le traitement des marchandises dans un contexte de forte activité portuaire et à soutenir les opérateurs économiques confrontés aux contraintes logistiques.